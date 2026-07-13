قدرت برتر سد در نبرد با مهارت شناگران؛
غرق شدن مرد میانسال در سد هندودر شازند
غواصان آتشنشان جسد مرد شناگر میانسال را در سد هندودر شازند کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اعلام کرد با دریافت تماسی مبنی بر غرق شدن مردی در سد هندودر شازند، تیم غواصی این سازمان به محل حادثه اعزام شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی اراک گفت: پس از تلاش فراوان با همکاری تیم غواصی آتشنشانی شازند جسد این غریق از آب بیرون کشیده شد.
محسن فضلی با بیان اینکه سدها، آب بندها و استخرهای زراعی به هیچ وجه جای مناسبی برای شنا کردن نیست، افزود: تاکنون پیکر صدها غریق از این اماکن بیرون کشیده شده که تعداد زیادی از آنها شناگران ماهری بودهاند، لذا افراد باید توجه داشته باشند که حتی اگر با فنون شنا هم آشنا هستند، نباید وارد این آبها شوند.