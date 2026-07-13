توردوفرانس ۲۰۲۶، برتری فان در پل هلندی در مرحله ۹

توردوفرانس ۲۰۲۶، برتری فان در پل هلندی در مرحله ۹

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه امسال در ۲۰۲۶ در ۲۱ مرحله و ۳۳۲۱.۲ کیلومتر برگزار می‌شود و امسال مسابقات با مشارکت دادن اسپانیا در شهر بارسلون آغاز شد. در این رقابت ۱۸۴ رکابزن در غالب ۲۳ تیم حضور دارند.

نتایج این مرحله که به مسافت ۱۵۴.۶، ۱۸۰.۴ کیلومتر از مالمورت تا اوسل برگزار شد به این شرح است:

۱- ماتئو فان در پل از هلند - تیم آلپسین ۳:۲۷:۵۱ ساعت

۲- توبیاس یوهانسن از نروژ - اونو اکس زمان مشابه

۳- تام پیدکاک از انگلیس - کیوپرو زمان مشابه

- در رده بندی کلی توردوفرانس، تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات با زمان مجموع ۳۲:۱۷:۰۴ ساعت همچنان پیشتاز است و یوناس وینگه گارد از دانمارک و تیم ویسما با ۲:۴۲ دقیقه اختلاف دوم و آیزاک دل تورو از مکزیک و تیم الامارات با ۳:۲۷ دقیقه اختلاف سوم هستند.

- در تاریخ رقابت معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.