مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به ناترازی گاز در کشور و قرارگیری استان در انتهای شبکه سراسری، از واحد‌های تولیدی خواست برای عبور از فصل سرد سال، نسبت به ذخیره‌سازی سوخت مایع جایگزین اقدام فوری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جمشید درستکار، با اشاره به اینکه ناترازی گاز در کشور همچنان یک معضل جدی است، افزود: با توجه به آسیب‌های وارد شده به بخش‌هایی از تأسیسات پارس جنوبی در جریان تنش‌های اخیر، این ناترازی تشدید شده است. از سوی دیگر، آذربایجان‌غربی به دلیل قرارگیری در انتهای شبکه سراسری، حساسیت بیشتری برای پایداری جریان گاز دارد و این موضوع مدیریت مصرف و برنامه‌ریزی زودهنگام را به یک اولویت حیاتی تبدیل کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مکاتبات لازم با واحدهای صنعتی انجام شده است، خطاب به صاحبان صنایع گفت: واحدهای تولیدی برای جلوگیری از توقف فعالیت در روزهای اوج سرمای فصل پاییز و زمستان، باید نسبت به تأمین سوخت مایع مورد نیاز خود اقدام کنند. طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، هیچ محدودیتی برای تأمین سوخت زمستانی صنایع وجود ندارد و این واحدها باید از فرصت فعلی نهایت استفاده را ببرند.

وی با تأکید بر ظرفیت عظیم مردمی سپاه و بسیج، تصریح کرد: انتظار می‌رود این نهادها با تکیه بر ارتباط گسترده با آحاد جامعه و دستگاه‌های اجرایی، در زمینه تبیین ضرورت مصرف بهینه و آمادگی برای فصل سرما، شرکت گاز را یاری کنند.

درستکار در پایان ضمن ابراز امیدواری برای عبور موفق از زمستان پیش‌رو، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم محقق می‌شود. ما به دنبال آن هستیم که با اطلاع‌رسانی دقیق و اقدامات پیشگیرانه، زمستانی پایدار و بدون قطعی گاز، به‌ویژه در بخش تولید، سپری کنیم.