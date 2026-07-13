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از سال ۲۰۱۴ تاکنون در راستای تلاشها برای بهبود زیرساختهای مذهبی در سراسر مصر، مجموعا ۱۴ هزار و ۷۰۹ مسجد با هزینهای بالغ بر ۲۸.۲ میلیارد پوند مصر، بازسازی، نوسازی، مرمت یا تجهیز شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت اوقاف مصر در چارچوب برنامه مستمر خود برای توسعه و ارتقای اماکن مذهبی در سراسر این کشور ۱۴ مسجد را در هشت استان افتتاح کرد.
افتتاحهای اخیر شامل هشت مسجد تازه بازسازی شده و شش مسجد است که تحت عملیات مرمت و توسعه قرار گرفتهاند.
این پروژهها در استانهای مینیا، بحیره، غربیه، دقهلیه، اسوان، سوهاج، قنا و اسیوط انجام شدهاند.
به گفته وزارت اوقاف مصر با افتتاحهای اخیر، مجموع مساجد افتتاحشده در یک ماه گذشته به ۳۰ مورد میرسد که شامل ۱۷ مسجد تازه احداث یا بازسازیشده و ۱۳ مسجد مرمت شده و ارتقا یافته است.
این وزارتخانه افزود: از سال ۲۰۱۴ تاکنون در راستای تلاشها برای بهبود زیرساختهای مذهبی در سراسر کشور، مجموعا ۱۴ هزار و ۷۰۹ مسجد با هزینهای بالغ بر ۲۸.۲ میلیارد پوند مصر، بازسازی، نوسازی، مرمت یا تجهیز شدهاند.