به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی گفت: توجه به معادن از مولفه‌های توسعه استان بوده و در این راستا از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می‌شود.

رضا رحمانی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت‌های معادن وکانی‌های معدنی باید مدنظر باشد افزود: ما برای توسعه استان خود را مکلف به حمایت از سرمایه گذاران این حوزه می‌دانیم.

وی با اعلام اینکه قانون معادن بایداصلاح شود افزود: معادن نباید بلاتکلیف بمانند وضروری است با تعیین زمان مشخص برای آغاز بهره برداری ازطولانی شدن فرآیند‌ها جلوگیری شود.

در این جلسه راهکار‌های ارتقای بهره وری درمعادن فعال ونظارت دقیق بر برداشت‌های موقت جهت صیانت از منابع ملی وزیست محیطی بررسی شد.