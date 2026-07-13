پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاهوششمین المپیاد جهانی فیزیک و کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و رتبه نخست جهان در بخش تجربی، این موفقیت را نمادی از بالندگی علمی کشور دانست و تأکید کرد: سرمایهگذاری بر شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، مطمئنترین مسیر تحقق پیشرفت و اقتدار علمی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درخشش افتخارآفرین تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاهوششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک و کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و رتبه نخست جهان در بخش تجربی این رقابتها، نشان روشنی از بالندگی علمی و شایستگی فرزندان این سرزمین و جلوهای ماندگار از ظرفیتهای علمی و نخبگانی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی است.
این موفقیت ارزشمند را به دانشآموزان عزیز، خانوادههای گرانقدر، معلمان و مربیان فرهیخته آنان، مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک میگویم. این افتخار، نشان میدهد که سرمایهگذاری بر شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و فراهمسازی فرصتهای رشد برای نخبگان، مطمئنترین مسیر پیشرفت و اقتدار علمی کشور است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره حمایت از نخبگان و توسعه زیست بوم نخبگانی و تربیت استعدادهای برتر را از اولویتهای مهم سیاستگذاری علمی و آموزشی کشور دانسته و بر تقویت بسترهای لازم برای شکوفایی ظرفیتهای علمی نسل جوان تأکید داشته است.
امیدوارم این موفقیت الهامبخش نسل جوان کشور برای پیمودن مسیر علم، نوآوری و خودباوری باشد و شاهد تداوم درخشش نخبگان ایرانی در عرصههای جهانی و تحقق هرچه بیشتر مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران باشیم.
از خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همه فرزندان عزیز ایران اسلامی را مسئلت دارم.