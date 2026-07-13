روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تصادف دو خودروی سواری در محور شهربابک به انار و مصدومیت ۸ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تصادف دو خودروی سواری در محور شهربابک به انار و مصدومیت ۸ نفر خبر داد.

در ساعت ۲۱:۴۷ شامگاه گذشته، گزارشی مبنی برخورد یک دستگاه خودروی پژو پارس و یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر ۳ محور شهربابک به انار به مرکز ارتباطات و دیسپچنگ اورژانس کرمان اعلام شد.

بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه و تریاژ، مصدومان را جهت مراحل تکمیلی درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) شهربابک منتقل کردند.

این حادثه ۸ مصدوم بر جای گذاشت که شامل ۳ کودک، ۳ مرد و ۲ زن در رده سنی ۱ تا ۴۷ سال هستند.

خوشبختانه حال عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده است.

با رعایت سرعت مطمئنه، اجتناب از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، سلامت خود و دیگران را در جاده‌ها تضمین کنید.