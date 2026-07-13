پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی اسکو از اجرای حکم قضائی قلع وقمع ۳۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی باغی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور قضائی دادستان شهرستان، عملیات رفع تصرف در محله خسرق اسکو انجام شد که در نتیجه آن ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی باغی آزادسازی و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۳۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک غیرمجاز اراضی، دیوارکشی و احداث بنای نیمه کاره، رفع اثر شد و تمامی این اراضی به کاربری قانونی خود بازگردانده شد.
فرشبافیان با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی از سرمایههای راهبردی و ملی کشور محسوب میشوند تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون و بدون اغماض برخورد قاطع خواهد کرد و این رویه تا احیای کامل حقوق عامه در حوزه اراضی زراعی و باغی ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه حفظ اراضی زراعی و باغی، زمینه ساز استمرار تولید، پایداری بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور است، از کشاورزان و شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز را به مراجع ذیربط گزارش دهند.