به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل فرشبافیان گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور قضائی دادستان شهرستان، عملیات رفع تصرف در محله خسرق اسکو انجام شد که در نتیجه آن ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی باغی آزادسازی و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات ۳۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک غیرمجاز اراضی، دیوارکشی و احداث بنای نیمه کاره، رفع اثر شد و تمامی این اراضی به کاربری قانونی خود بازگردانده شد.

فرشبافیان با اشاره به اینکه اراضی کشاورزی از سرمایه‌های راهبردی و ملی کشور محسوب می‌شوند تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون و بدون اغماض برخورد قاطع خواهد کرد و این رویه تا احیای کامل حقوق عامه در حوزه اراضی زراعی و باغی ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه حفظ اراضی زراعی و باغی، زمینه ساز استمرار تولید، پایداری بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور است، از کشاورزان و شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز را به مراجع ذیربط گزارش دهند.