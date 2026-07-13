در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهر یاسوج مطرح شد؛
بهرهبرداری از چندین طرح ترافیکی یاسوج در هفته دولت
به گفته استاندار برخی طرحهای مهم و کلیدی شهر یاسوج که از مطالبات اصلی مردم هستند، تا هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار از پیشرفت رضایت بخش طرحهای عمرانی شهر یاسوج خبرداد و گفت: تعدادی از طرحهای مهم و کلیدی این شهر که از مطالبات اصلی مردم هستند، تا هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد.
یدالله رحمانی در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی شهر یاسوج افزود: رفع مشکلات ترافیکی و بهسازی معابر شهری از اولویتهای اصلی دولت در امور عمرانی مرکز استان است که البته این موضوع طی دو سال اخیر به عنوان یک برنامه اصلی در دستور کار قرار گرفت و پروژههای بزرگی برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور تعریف و اجرایی شد.
وی ادامه داد: یکی از این پروژهها پل چهارم بشار است که بستر آن آمادهسازی و ادامه مسیر به سمت سروک و محله نجفآباد تکمیل شده است. این طرح به عنوان یکی از طرحهای کلیدی در هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پل ورودی دهنو یاسوج که از مطالبات اصلی مردم بود، با همت شهرداری در سه ماه اخیر با سرعت خوبی پیش رفته و با تکمیل و افتتاح آن در هفته دولت ۱۴۰۵ شاهد گشایش چشمگیری در تردد این منطقه خواهیم بود.
رحمانی درمورد بازگشایی بلوار جمهوری اسلامی شهر یاسوج بیان کرد: بخش زیادی از این مسیر بازگشایی شده و تعداد کمی از املاک باقی مانده که روند توافق با مالکان آنها در حال پیگیری است. باید به این نکته توجه کرد که راهبرد ما مدارا با مردم و پرهیز از استفاده از ابزارهای قهریه است و امیدواریم با تعامل، این توافقات نهایی شده و پروژه در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد.