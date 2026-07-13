به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بوچیا در راستای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و دوم تا بیست و نهم تیر به میزبانی استان زنجان برگزار می‌شود.

ظریفه احمدی، مریم ملکی فلاح (تهران)، حسین اسماعیلی (زنجان)، ندا غایبی (سمنان) ملی پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

سرمربی: سعید یارمحمدی (زنجان)

مربیان: پری مردمیدان (آذربایجان‌غربی)

آنالیزور و مشاور فنی: پریسا خوئینی (زنجان)

روانشناس: شیما طاهرخانی

پرستار: زهره نخعی (تهران)

همراه فنی: محمد کوه کن (تهران)

سرپرست: محمد نوری (زنجان)