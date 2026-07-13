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اداره کل آموزش فنی و حرفهای از دانش آموزان و دانشجویان دعوت کرده تا با شرکت در دورههای مهارت آموزی، فرصت شغلی بهتری برای آینده خود رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فصل تابستان بدلیل تعطیل بودن آموزش در مدارس و دانشگاهها فرصت خوبی است در کنار آموزش نظری آموزشهای عملی هم به دانش آموزان و دانشجویان داده شود تا پس از فارغ التحصیلی به سرعت جذب شغل مورد علاقشون شوند.
اداره کل آموزش فنی و حرفهای با ایجاد این فرصت آموزشی از همه اقشار جامعه دعوت کرده در فرصت تابستان یا در طول سال در یکی از صدها رشته مراکز آموزشی فن وحرفهای شرکت کنند تا مهارتهای شغل مورد علاقه خود را دریافت کنند.