اختتامیه پویش‌‌های ادبی شاهنامه‌خوانی و نقالی با عنوان «حماسه جاری» و شعر، داستان، نثر ادبی و خاطره‌نگاری با عنوان «ایران پیروز» ۲۴ تیر ماه در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین پایانی پویش‌ ادبی شاهنامه‌خوانی و نقالی با عنوان «حماسه جاری» و پویش شعر، داستان، نثر ادبی و خاطره‌نگاری با عنوان «ایران پیروز» ۱۰ صبح چهارشنبه ( ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵) در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

گفتنی است پویش شاهنامه‌خوانی و نقالی با عنوان «حماسه جاری» با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی و گسترش فرهنگ شاهنامه‌خوانی در میان اقشار مختلف جامعه برگزار شده است.

پویش «ایران پیروز» با محوریت آثار تولید شده توسط کودکان و نوجوانان در قالب شعر، داستان، نثر ادبی و خاطره‌نگاری پیش‌تر فراخوان خود را منتشر کرده بود.

علاقه‌مندان برای حضور در این آیین می‌توانند به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان مظفرجنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک دو، طبقه همکف، سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه کنند.