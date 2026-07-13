مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از ثبت دمای ۴۵ درجه و افزایش محسوس مصرف برق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، با اشاره به گزارش مقایسه‌ای اوج بار و دمای استان گفت: دمای هوای استان به ۴۵ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درجه افزایش داشته است.

روستایی افزود: همزمان با افزایش دما، میزان مصرف برق نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، به‌طوری که اوج مصرف روز به ۵۴۵.۷ مگاوات و پیک مصرف شب به ۵۶۸.۹ مگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اوج مصرف برق در ساعات روز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ مگاوات و در ساعات شب ۳۵.۹ مگاوات افزایش یافته که بیانگر تأثیر مستقیم افزایش دما بر رشد مصرف انرژی در استان است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق بیان کرد: رعایت الگوی مصرف، تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار و خاموش کردن وسایل غیرضروری، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته دارد.