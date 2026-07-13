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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان از آغاز عملیات مستندنگاری و ضبط مستند «تاریخ شفاهی کاشان» با هدف ثبت، ضبط و نگهداری روایتها، خاطرات و تجربیات افراد اثرگذار در حوزههای مختلف میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا عبدالله زاده گفت: کاشان شهری برخوردار از پیشینهای غنی در عرصههای تاریخی، گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی ملموس و ناملموس است و بخش قابلتوجهی از این سرمایه ارزشمند در تجربه زیسته افرادی قرار دارد که طی دهههای گذشته در این حوزهها فعالیت کردهاند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان با تأکید بر اینکه ثبت این روایتها میتواند به حفظ بخش مهمی از حافظه جمعی میراثفرهنگی شهر و انتقال آن به نسلهای آینده کمک کند، افزود : تاریخ میراثفرهنگی کاشان با نگاهی فراتر از ثبت خاطرات فردی، به دنبال گردآوری روایتهای تخصصی و تجربههای ارزشمند فعالان حوزههای مختلف مرتبط با میراثفرهنگی است.
عبدالله زاده گفت : در این اقدام، حوزههایی همچون گردشگری، صنایعدستی و هنرهای سنتی، میراثفرهنگی مکتوب، مردمشناسی، مجموعهداری، موزهداری، کاشان پژوهی و دیگر عرصههای مرتبط را دربر میگیرد و تلاش دارد تصویری جامع از تحولات در حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی کاشان از گذشته تا دوره معاصر ارائه دهد.
وی با اشاره به آغاز شناسایی و انتخاب افراد برای انجام مصاحبههای تخصصی افزود : در مرحله نخست اجرای این پروژه، بیش از ۵۰ نفر از افراد تأثیرگذار، پیشکسوت، فعال فرهنگی و صاحبان تجربه در حوزههای مختلف شناساییشدهاند و روایتهای آنان بهصورت نظاممند در حال ثبت و ضبط میباشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان گفت: افراد مورد مصاحبه هرکدام حامل بخشی از دانش، تجربه و خاطراتی هستند که میتواند بهعنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران، علاقهمندان فرهنگ و تاریخ کاشان مورداستفاده قرار گیرد. تاریخ شفاهی در کنار اسناد مکتوب، آثار تاریخی و منابع پژوهشی، امکان شناخت دقیقتر از هویت یک جامعه را فراهم میکند؛ چراکه بسیاری از تجربهها، شیوههای زندگی، مهارتهای سنتی و رویدادهای فرهنگی در اسناد رسمی ثبتنشدهاند و تنها از طریق روایت افراد قابلدسترسی هستند.»
عبدالله زاده تأکید کرد: هدف نهایی این پروژه ایجاد یک آرشیو منسجم از روایتهای فرهنگی کاشان است تا علاوه بر حفظ میراث ناملموس شهر، زمینه بهرهبرداری علمی، پژوهشی و فرهنگی از این گنجینه ارزشمند فراهم شود.