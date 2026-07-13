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توافقنامه اجرایی شمارهگذاری خودرو میان سازمان منطقه آزاد مهران و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما توافقنامه اجرایی شمارهگذاری خودرو با هدف هماهنگی برای اجرای روند شمارهگذاری و رفتوآمد خودروها، میان سازمان منطقه آزاد مهران و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به امضا رسید.
این توافقنامه امروز در نشستی با حضور مهدی رعیتی مدیرعامل منطقه آزاد مهران، سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و سیدعلیاصغر علامه عضو هیات مدیره این سازمان امضا شد.
در این نشست، دو طرف بر نیاز به شتاببخشی در ایجاد زیرساختهای اجرایی و هماهنگیهای بیندستگاهی برای اجرای روند شمارهگذاری خودرو در منطقه آزاد مهران تأکید کردند.
بر پایه این توافقنامه، چارچوب همکاریهای مشترک سازمان منطقه آزاد مهران و پلیس راهور فراجا در زمینه اجرای قاعدههای شمارهگذاری، ساماندهی رفتوآمد و ارائه خدمات مرتبط با خودروها در این منطقه مرزی تعیین شد.
امضای این توافقنامه، گامی مهم در تکمیل بایستههای اجرایی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از توانمندیهای قانونی منطقه آزاد مهران، به ویژه در بخش ورود خودرو به شمار میرود.
این رویداد زمینه را برای شتاب در اجرای این طرح و ارائه خدمتهای مرتبط با شمارهگذاری خودروها فراهم میکند و یکی از مهمترین وعدههای مدیریت سازمان منطقه آزاد مهران در مسیر اجرایی کردن امکان واردات خودرو از این منطقه بود که اکنون با امضای سند یاد شده، وارد مرحله اجرا شد.
منطقه آزاد مهران که پیشینه طرح آن به سال ۱۳۸۹ بازمیگردد، پس از سالها پیگیری و با توجه به جایگاه ویژه مرز مهران در تردد میلیونها زائر اربعین حسینی و صادرات کالا، سرانجام سال ۱۴۰۰ به تصویب نهایی رسید و اساسنامه آن نیز دیماه ۱۴۰۱ در شورای تأیید شورای نگهبان تایید شد.
اعضای هیأت مدیره منطقه آزاد مهران آذر ۱۴۰۴ با احکام صادره از سوی رئیسجمهور منصوب شدند و با تصویب طرح جامع منطقه در مهرماه همان سال، فصل تازهای از فعالیتهای اجرایی و توسعهای این منطقه آغاز شده که هدف آن تبدیل مهران به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی، تجاری و زیارتی کشور در افق پیشرو است.