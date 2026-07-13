معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از کشف و توقیف داروهای گیاهی و فرآوردههای سلامت محور قاچاق در جریان یک گشت مشترک نظارتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: کارشناسان اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان و با هماهنگی مرجع قضایی، از یک منزل مسکونی بازرسی و مقادیری داروهای گیاهی و فرآوردههای سلامتمحور قاچاق که خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون مجوزهای قانونی عرضه میشد، را کشف و توقیف کردند..
ابوالفضل نیک آزما اعلام کرد: پرونده این تخلف پس از تنظیم صورتجلسه، برای رسیدگی قانونی به دادسرای انقلاب اسلامی استان ارجاع شده است.
وی از شهروندان خواست فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و دارویی را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند و از خرید محصولات عرضهشده در منازل، فضای مجازی و مراکز فاقد مجوز خودداری کنند؛ زیرا اصالت، کیفیت و ایمنی این محصولات قابل اطمینان نیست و مصرف آنها میتواند سلامت افراد را به خطر بیندازد.