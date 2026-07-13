کیفیت هوای امروز بیست و دوم تیرماه در کلانشهر مشهد با ماندگاری آلاینده‌ ها برای دومین روز پیاپی در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار دارد.

گرد و غبار و آلودگی هوای مشهد برای دومین روز متوالی

گرد و غبار و آلودگی هوای مشهد برای دومین روز متوالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌ رضوی ، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۱ نشانگر وضعیت هشدار و هوای ناسالم است ضمن آنکه این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با رقم ۱۰۱ گویای همین شرایط است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در شرایط ناسالم و آلوده قرار دارد، افزود: کیفیت هوا در ۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش اکنون در شرایط سالم است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌ های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روزهای آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌ شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای. کیو. آی قرار گیرد نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌ کنند که این حجم تردد یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.