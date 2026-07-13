تأکید معاون استاندار بر توسعه زیرساختهای ارتباطی و رفع ضعف آنتندهی در استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت پوشش ارتباطی برخی مناطق استان، بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات زیرساختی شبکههای مخابراتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت پوشش ارتباطی برخی مناطق استان، بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات زیرساختی شبکههای مخابراتی تأکید کرد و از پیگیری برای راهاندازی مرکز تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی جنوبشرق کشور در کرمان خبر داد.
علیاصغر ذاکریهرندی در نشست بررسی مشکلات حوزه مخابرات شهرستان سیرجان گفت: ایجاد مرکز تعمیرات و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی جنوبشرق کشور در کرمان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است
وی افزود: مردم کرمان با وجود نجابت و صبوری، شایسته بهترین خدمات هستند و نباید سکوت آنان موجب کاهش توجه به مطالباتشان شود.
معاون استاندار کرمان گفت: از نظر علمی نصب دکلهای مخابراتی در چارچوب ضوابط، تهدیدی برای سلامت شهروندان محسوب نمیشود و باید با اطلاعرسانی صحیح، زمینه توسعه زیرساختهای ارتباطی فراهم شود.