پخش زنده
امروز: -
۴۸۰ نفر در مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مستقر در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس، ارزیابی و درمان شدند که ۱۵۴ مورد مربوط به گرمازدگی بود و تمامی بیماران در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات درمانی را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از حضور گسترده و سازمانیافته تیمهای درمانی این دانشگاه در مراسم باشکوه بدرقه رهبر شهید در مشهد مقدس خبر داد و گفت: با برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل نیروهای تخصصی، تأمین تجهیزات درمانی و پشتیبانی همهجانبه، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند موفق شد یکی از مجهزترین پایگاههای سلامت را در محل برگزاری این مراسم مستقر کرده و خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی را بهصورت مستمر و بدون وقفه به زائران و شرکتکنندگان ارائه کند.
احمدی افزود: پایگاه درمانی دانشگاه در یکی از پرترددترین و شلوغترین نقاط محل برگزاری مراسم (AMP) استقرار یافت و با حضور پزشکان، پرستاران و کارشناسان مجرب حوزه درمان، خدمات سلامت را به مراجعهکنندگان ارائه کرد.
وی گفت: در این مرکز درمانی، ۴۸۰ نفر ارزیابی و درمان شدند که از این تعداد ۲۸۸ نفر مرد و ۱۹۲ نفر زن بودند؛ از مجموع مراجعات، ۱۵۴ مورد مربوط به گرمازدگی، ۲۰ مورد ناشی از تروما و ۳۰۶ مورد مربوط به سایر مشکلات و نیازهای درمانی بود که تمامی بیماران در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات درمانی را دریافت کردند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: با ارائه خدمات بهموقع و مداخلات درمانی مؤثر، بخش عمده بیماران بهصورت سرپایی درمان شدند و تنها دو نفر به منظور ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی اعزام شدند.
احمدی با اشاره به عملکرد ناوگان اورژانس اعزامی دانشگاه نیز گفت: همزمان با استقرار پایگاه درمانی، پنج دستگاه آمبولانس پیشبیمارستانی، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس مجهز و تیمی از کارشناسان مجرب فوریتهای پزشکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مشهد مقدس اعزام شدند که در طول برگزاری مراسم، به بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر خدمات فوریتهای پزشکی و امدادی ارائه کردند و نقش مؤثری در پاسخگویی سریع به مأموریتها و مدیریت بیماران در سطح مراسم ایفا کردند.
وی افزود: تمامی تجهیزات و امکانات مورد نیاز پایگاه درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأمین و به محل مأموریت اعزام شد که از جمله آن میتوان به ۵۰ تخت بستری، ۶ دستگاه مانیتور علائم حیاتی، یک دستگاه سونوگرافی پرتابل، یک دستگاه ویدئولارنگوسکوپ، ۳ دستگاه ونتیلاتور، ۲ ترالی احیای کامل، ۲ دستگاه الکتروشوک، ۳ دستگاه اکسیژنساز، ۱۰ کپسول اکسیژن، ۳ دستگاه نوار قلب و ۴ ترالی پانسمان اشاره کرد؛ تجهیزاتی که امکان ارائه خدمات تخصصی و مدیریت شرایط بحرانی را در محل برگزاری مراسم فراهم ساخت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: با توجه به پیشبینی شرایط ویژه این مأموریت و موقعیت استقرار پایگاه درمانی، حدود ۱۰۰ قلم داروی خوراکی و تزریقی بر اساس نظر پزشکان متخصص، بیش از یکهزار واحد انواع سرم و همچنین تجهیزات مصرفی مورد نیاز برای مدیریت بیماران دچار گرمازدگی، تروما و آسیبهای ناشی از ازدحام جمعیت پیشبینی و تأمین شد.
علاوه بر این، داروهای تخصصی حوزههای بیهوشی، قلب و عروق، زنان و زایمان نیز در محل استقرار پایگاه درمانی در دسترس تیمهای درمانی قرار گرفت تا خدمات سلامت در بالاترین سطح آمادگی و بدون هیچگونه وقفه ارائه شود.