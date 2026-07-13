نهمین جلسه هماهنگی و ارزیابی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات عامل در پرداخت تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار، با بررسی روند پرداخت تسهیلات، شاخص‌های عملکردی و نهایی‌سازی دستورالعمل بسته‌های آتی تأمین مالی در وزارت اقتصاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نهمین جلسه هماهنگی و بررسی عملکرد موسسات عامل در پرداخت تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال بنگاه های اقتصادی در شرایط اضطرار برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که به ریاست مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد برگزارشد، وضعیت اجرای مصوبات جلسات پیشین بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه ای نشست گزارش عملکرد موسسات عامل از میزان تسهیلات پرداخت شده ارایه گردید و پس از آن نیز شاخص های عملکردی هر یک از موسسات در روند این اجرای این طرح بررسی شد.

نهایی سازی دستورالعمل و الزامات قراردادی بسته های آتی اعطای تسهیلات نیز آخرین دستور کار نهمین جلسه هماهنگی و بررسی عملکرد موسسات عامل در پرداخت تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال بود.

گفتنی است در این نشست نمایندگان امور شعب و اعتبارات موسسات ملی و نمایندگان بانکهای تجارت، پست بانک، ملی، صنعت و معدن، توسعه تعاون، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، صادرات ایران و صندوق کارآفرینی امید حاضر بودند.