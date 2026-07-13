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نماینده ولیفقیه در سپاه با بیان اینکه معنویت در اندیشه رهبر شهید با جهاد گره خورده، گفت: ایشان از معنویت انقلابی سخن میگفتند، نه معنویتی که انسان را به انزوا و کنارهگیری از مسئولیتهای اجتماعی بکشاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی صبح امروز با حضور در شبکه خبر ضمن تشریح ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: نخستین و بزرگترین ویژگی ایشان جامعیت بود؛ چراکه بر اساس تعالیم اسلامی، انسان کامل کسی است که همه ابعاد انسانی و ارزشهای الهی به صورت هماهنگ در وجود او رشد کرده باشد.
نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: رهبر شهید بهعنوان یک اسلامشناس و عالم دینی، وارث شایسته پیامبران الهی بود؛ چراکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند «العلماء ورثة الأنبیاء». ایشان شخصیتی نبود که تنها متعلق به عصر خود باشد، بلکه نهضتها و تحولاتی را پایهگذاری کرد که آثار آن فراتر از دوران حیات ایشان امتداد یافته و امروز فرصت مناسبی برای بازخوانی این ابعاد وجود دارد.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به یکی از مهمترین ابعاد اندیشه رهبر شهید گفت: ایشان تبیین ویژهای از دین ارائه کردند که میتوان از آن بهعنوان قرائت انقلابی و جهادی از اسلام یاد کرد. این نگاه نهفقط در سالهای پس از انقلاب اسلامی، بلکه در آثار ایشان از سال ۱۳۵۳ نیز بهروشنی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: رهبر شهید با اتکا به قرآن کریم، سیره انبیای الهی و اهلبیت (ع)، دینی را معرفی میکرد که تحرکآفرین، جهادآفرین و زندگیساز است؛ دینی که در حاشیه زندگی انسانها قرار نمیگیرد و نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بیتفاوت نیست.
نماینده ولیفقیه در سپاه با استناد به روایت «العلماء ورثة الأنبیاء» تصریح کرد: علمای دین سه مأموریت اساسی را از پیامبران و ائمه اطهار (ع) به ارث بردهاند؛ نخست تبیین صحیح دین و معرفی حقیقت آن، دوم دفاع از دین در برابر دشمنان و سوم اجرای دین و پیادهسازی آن در جامعه.
وی افزود: بر همین اساس، عالم دینی باید هم مبین دین، هم مدافع دین و هم مجری دین باشد و تحقق این مأموریتها مستلزم شناخت عمیق و صحیح از معارف اسلامی است.
حجتالاسلام حاجیصادقی فلسفه شکلگیری حوزههای علمیه را نیز تربیت متخصصان دین دانست و گفت: حوزههای علمیه برای تربیت دینشناسانی تأسیس شدهاند که بدانند چه حقیقتی را باید تبیین کنند، از چه حقیقتی دفاع کنند و چه آموزههایی را در جامعه به اجرا درآورند.
وی با بیان اینکه رهبر شهید همانند دیگر بزرگان دین، اسلام را برنامه هدایت انسان میدانست، اظهار کرد: از نگاه ایشان، دین آمده است تا انسان را از وضع موجود به جایگاه شایسته انسانی برساند؛ دینی که آزادی حقیقی، آرامش، هدف و سعادت را برای انسان به ارمغان میآورد و زندگی را معنا میبخشد. در نگاه رهبر شهید، دین تنها برای آخرت نیست، بلکه برای سامانبخشی به زندگی دنیوی انسان نیز برنامه دارد و در همه شئون زندگی نقشآفرین است.
حجتالاسلام حاجیصادقی با اشاره به نگاه رهبر شهید درباره ساختار دین گفت: دین دارای اجزای متعددی همچون اعتقادات، احکام، اخلاق، اقتصاد و سیاست است، اما این اجزا در کنار هم قرار نگرفتهاند که بتوان آنها را از یکدیگر جدا کرد، بلکه همه آنها به صورت درهمتنیده و بههمپیوسته عمل میکنند.
وی افزود: معنویت در اندیشه رهبر شهید با جهاد گره خورده و ایشان از معنویت انقلابی سخن میگفتند، نه معنویتی که انسان را به انزوا و کنارهگیری از مسئولیتهای اجتماعی بکشاند.
نماینده ولیفقیه در سپاه ادامه داد: از سوی دیگر، جهاد نیز در اندیشه ایشان از تقوا، اخلاق و مبانی اعتقادی جدا نیست؛ بنابراین مجاهد اسلامی مجاز نیست برای رسیدن به هدف از هر وسیلهای استفاده کند و مسیر او باید کاملاً در چارچوب موازین الهی باشد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید بر جامعیت دین اصرار داشتند، خاطرنشان کرد: اسلام برای همه عرصههای زندگی انسان برنامه دارد و هدف آن ساختن سبک زندگی اسلامی است؛ از زندگی فردی گرفته تا زندگی اجتماعی و بهویژه عرصه سیاست.
حجتالاسلام حاجیصادقی اضافه کرد: از نگاه رهبر شهید، دفاع از دین و اجرای دین بدون تحقق حاکمیت دینی امکانپذیر نیست و به همین دلیل ایشان همواره بر ضرورت حاکمیت ارزشهای دینی در اداره جامعه تأکید میکردند.
وی با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی به دین و نیازهای زمان، اظهار کرد: ایشان چه در تبیین دین و چه در دوران رهبری و پیادهسازی آموزههای دینی، معتقد بودند که باید ضمن توجه به همه ابعاد دین، اقتضائات زمان و نیازهای جامعه را نیز بهدرستی شناخت.
نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی با استناد به مفهوم «انسان ۲۵۰ ساله» تأکید میکردند که ائمه اطهار (ع) یک جریان و یک شخصیت واحد هستند، اما تفاوت موضعگیریهای آنان ناشی از تفاوت اقتضائات زمان است. به گفته ایشان، فراز و فرودهای تاریخی و شرایط هر دوره در نحوه ارائه نسخه دینی تأثیرگذار است، هرچند اصول و مبانی دین ثابت میماند.
حجتالاسلام حاجیصادقی با تأکید بر ضرورت تداوم این نگاه پس از شهادت رهبر انقلاب، تصریح کرد: انتظار من این است که حوزههای علمیه و دانشگاهها بیش از گذشته به این قرائت از دین بپردازند؛ قرائتی که دین را دارای نقش و کارکرد در متن زندگی میداند و ابعاد مختلف آن را متناسب با نیازهای جامعه تبیین میکند.
نماینده ولیفقیه در سپاه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف از جمله اعتقادات، اخلاق، احکام، تفسیر قرآن و سیره اهلبیت (ع) آثار و دیدگاههای ارزشمندی بر جای گذاشتهاند. برای نمونه، در بحث توحید، از سال ۱۳۵۳ بر این نکته تأکید داشتند که توحید تنها یک باور ذهنی نیست، بلکه اندیشهای عملساز و دکترینی جامعهساز است.
وی با اشاره به بخشی از دیدگاههای رهبر شهید درباره توحید گفت: ایشان یکی از مهمترین آثار توحید را انحصار حاکمیت و فرمانروایی به خدا میدانستند و معتقد بودند که هیچ ارادهای جز اراده الهی حق حاکمیت ندارد. از نگاه ایشان، توحید یعنی سپردن فرمانروایی به خدا و دعوت انسانها به اینکه به جای فرمانبری از دیگران، تنها از فرمان الهی تبعیت کنند.
حجتالاسلام حاجیصادقی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادامه این مباحث، جایگاه پیامبران، ائمه اطهار (ع) و ولایت فقیه را نیز در چارچوب همین حاکمیت الهی تبیین میکردند.