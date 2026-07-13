به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی حداد، معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی، در جلسه ستاد استانی اربعین گفت: خدمت به زائران حسینی نعمتی بزرگ و مسئولیتی بی‌نهایت ارزشمند است که باید قدردان آن باشیم.

وی با اشاره به اینکه اربعین جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: میلیون‌ها نفر از سراسر جهان با هر زبان و ملیتی در این اجتماع عظیم انسانی حضور می‌یابند تا عشق خود را به امام حسین (ع) نشان دهند. این حرکت عظیم، پیام‌هایی، چون عدالت، آزادگی، کرامت انسانی و مهم‌تر از همه، وحدت را به جامعه اسلامی القا می‌کند.

معاون استاندار با بیان اینکه آذربایجان‌غربی برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران اربعین حسینی است، تصریح کرد: با همت و تلاش مدیران فعلی و ادوار گذشته، خوشبختانه سال به سال از مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه اربعین کاسته شده است. این موفقیت مرهون عزم راسخ مردم ولایتمدار و مسئولان استان است که تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی به زائران به کار گرفته‌اند.

حداد افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه اربعین، بحث هزینه‌های حمل و نقل از مرز تمرچین تا اربیل و مناطق زیارتی بود که خوشبختانه اقلیم کردستان پذیرفت زائران را به‌صورت رایگان از مرز تا محل اقامت منتقل کند. همچنین با تدبیر صورت‌گرفته، محل مناسبی برای استقرار زائران در بخش عربی تعیین شد که بخش بزرگی از مشکلات را حل کرد.

وی با تأکید بر رویکرد مسئله‌محور و آینده‌نگر کمیته‌های شانزده‌گانه ستاد استانی اربعین، گفت: عملکرد کمیته‌ها در حوزه‌هایی نظیر تسهیل تردد، مدیریت حمل و نقل، خدمات بهداشتی و درمانی، تأمین آب و برق پایدار، اسکان و تغذیه، امنیت، اطلاع‌رسانی و خدمات فرهنگی، قابل قبول و اثربخش بوده است.

معاون استاندار با قدردانی از همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: موفقیت در مأموریت اربعین حاصل همدلی و همکاری همه دستگاه‌هاست و هیچ بخشی به‌تنهایی قادر به مدیریت این رویداد عظیم نیست.

حداد در ادامه با اشاره به اهمیت اقدامات فرهنگی، تصریح کرد: در حوزه فرهنگ اربعین، اقدامات خوبی در زمینه مشارکت‌پذیری و نشر پیام عاشورا صورت گرفته که جای تقدیر دارد. با این حال، ضرورت دارد همپوشانی بیشتری بین دستگاه‌های مختلف ایجاد شود تا زائران علاوه بر دریافت خدمات مناسب، با فضایی آراسته و اخلاق‌مداری مواجه شوند و رضایتمندی آنان افزایش یابد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت تأمین آب در مرز تمرچین، هشدار داد: با وجود اینکه در جلسات گذشته تعهداتی برای رفع مشکل آب داده شده، اما همچنان برنامه مشخصی ارائه نشده است. این موضوع نیازمند ورود جدی ستاد و مسئول‌سازی دستگاه‌های متعهد است تا در زمان باقیمانده، اقدامات عملیاتی انجام شود.

حداد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مکان‌های مشخص‌شده برای استقرار مواکب تعیین شده است و انتظار می‌رود همکاران مربوطه از امروز نسبت به حضور در این مناطق و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی بر ضرورت نظارت و سرکشی مستمر در حوزه راه‌ها و همچنین پیگیری موضوع انطباق زائران تأکید کرد و گفت: جلساتی با انجمن‌های مربوطه برگزار خواهد شد تا پیشنهادات ارائه‌شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی هرچه بیشتر فضای مردمی در فرآیند عظیم اربعین، ابراز امیدواری کرد که با سپردن امور به مردم، شاهد نتایج بهتری باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بحث تمرکز بر مرز‌ها این رویکرد در راستای واگذاری امور به مردم و افزایش شفافیت، بسیار ارزشمند است.»

در ادامه اعضای ستاد اربعین گزارش‌هایی از افزایش آمادگی برای پذیرش زائر، تقویت زیرساخت‌ها و خدمات: بهبود زیرساخت‌های مرزی، ارتقای خدمات‌رسانی در مسیر منتهی به مرز تمرچین و تأمین امنیت، تغذیه، حمل‌ونقل و اسکان ، ساماندهی و نظارت بر موکب‌ها، ساماندهی و نظارت بر فعالیت موکب‌ها برای ارائه خدمات بهتر به زائران، هماهنگی و مشارکت‌های مردمی، تأکید بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مردمی، توسعه مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین، صنایع و بخش خصوصی. فرهنگ‌سازی و لزوم فرهنگ‌سازی برای افزایش سهم استان در بازسازی عتبات و معرفی بیشتر مزایای مرز تمرچین برای سفر به عتبات ارئه دادند.