معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد: شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، بازوان توانمند و پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال هستند.

نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیک، پیشران تحقق دولت هوشمند است

نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و الکترونیک، پیشران تحقق دولت هوشمند است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی شاه حسینی در بازدید اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به مناسبت روز فناوری اطلاعات بر اهمیت تحول دیجیتال در بدنه اداری تأکید کرد و گفت: توسعه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیربنای اصلی چابک‌سازی خدمات، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای رضایتمندی مردم شریف استان است.

وی افزود: پیگیری مسائل ساختاری، پشتیبانی‌های اداری و تسهیل فرآیند‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی، از اولویت‌های این معاونت برای شتاب‌بخشی به تحقق اهداف هوشمندسازی است.

معاون استاندار با تاکید بر اهمیت گذار به اقتصاد دانش‌بنیان تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری، بازوان توانمند و پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال هستند و بهره‌گیری از ظرفیت این مجموعه‌های نوآور، نقش بسزایی در ارتقا و بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی استان دارد.

شاه حسینی با قدردانی از تلاش‌های متخصصان این حوزه خاطرنشان ساخت: هماهنگی میان‌دستگاهی و حمایت هدفمند از حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری، بستر مناسبی را برای جهش در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان فراهم خواهد کرد.