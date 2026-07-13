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براساس آمار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، حدود یک سوم باغهای کشور فاقد بازدهی هستند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای طرحهای بهسازی باغهای کشور حدود ۳۰ درصد مصرف آب کاهش مییابد و تولید محصول ۳ تا ۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
آمارهای معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد که وضعیت فعلی باغهای کشور نیازمند بازنگری جدی است؛ بهطوری که حدود یکسوم از باغهای کشور در حال حاضر فاقد بازدهی اقتصادی مطلوب هستند.
وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص تأکید کرد که گذار از روشهای سنتی به روشهای مدرن و اجرای طرحهای بهسازی، نه تنها راهکاری برای مقابله با بحران کمآبی است، بلکه کلید اصلی جهش تولید در بخش میوه و محصولات باغبانی کشور محسوب میشود.