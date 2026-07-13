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مرکز مدیریت راههای کشور از سنگین بودن ترافیک در محدوده سهراهی چلاو (محور هراز) و بخشهایی از آزادراه قزوین-کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سهراهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین گزارش شده است.
بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده ابتدای آزادراه در آزادراه تهران - پردیس و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.
تردد وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراههای تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین آزادراه پردیس - تهران روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.