به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سه‌راهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز سنگین گزارش شده است.‌

بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده ابتدای آزادراه در آزادراه تهران - پردیس و‌ حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین است.‌

تردد وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین آزادراه پردیس - تهران روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.