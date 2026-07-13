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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از پیشبینی برداشت ۵۰ تن محصول سویا از این مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: امسال سطح ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به زیر کشت سویا رفته و با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و اقدامات ترویجی انجامشده، پیشبینی میشود ۵۰ تن محصول سویا از این مزارع برداشت شود.
علی نورینژاد با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی در راستای تأمین امنیت غذایی و کاهش وابستگی کشور، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه توصیههای فنی، تأمین نهادهها و نظارت مستمر کارشناسان مدیریت و مرکز جهاد کشاورزی شهرستان بر مزارع، سعی در افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت محصول تولیدی دارد.
وی گفت: کشت سویا علاوه بر تقویت حاصلخیزی خاک، به دلیل نیاز آبی مناسب و ارزش اقتصادی بالا، یکی از گزینههای بسیار مطلوب برای تناوب زراعی در اراضی شهرستان محسوب میشود که حمایت از کشاورزان این حوزه با جدیت پیگیری خواهد شد.