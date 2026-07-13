گرامیداشت آقای شهیدایران و ۱۶۸ شهید میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا گرامیداشت آقای شهیدایران و ۱۶۸ شهید میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا گرامیداشت آقای شهیدایران و ۱۶۸ شهید میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا گرامیداشت آقای شهیدایران و ۱۶۸ شهید میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا گرامیداشت آقای شهیدایران و ۱۶۸ شهید میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان در مراسم گرامیداشت آقای شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم که با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از خانواده شهدای میناب در گوراب زرمیخ صومعه سرا برگزار شد بابیان اینکه حضور پرشور و بی سابقه مردم در تشییع آقای شهید ایران برگ دیگری از حماسه مردمی را رقم زد گفت: این حضور نشان از عشق عمیق مردم ایران و عراق به قائد شهید امت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدیان افزود: آتش فروزان خشم مقدس مردم ایران انقلابی در خونخواهی امام شهید خامنه‌ای با تشییع و تدفین آن یگانه دوران خاموش نخواهد شد.

وی بابیان اینکه خانواده شهدا سرمایه بزرگ کشور هستند گفت: خانواده شهدا سند عزت و افتخار نظام هستند که فرزندانی تربیت کردند که جان فدای وطن شدند.

در ادامه این مراسم چند نفر از خانواده شهدای میناب خاطراتی از شهدای خود را بیان کردند.