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اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان، زمینه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سمیه ایجی گفت: طرح احداث نیروگاههای خورشیدی انفرادی و تجمیعی با هدف توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت در حال اجراست و تاکنون ۱۵۰ نیروگاه خورشیدی انفرادی به بهرهبرداری رسیده است.
سمیه ایجی افزود: مددجویان با دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی میتوانند سامانههای خورشیدی را راهاندازی کنند و با اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد اشتغال، تا پایان سال زمینه درآمدزایی پایدار برای ۷۰۰ نفر از مددجویان استان فراهم خواهد شد.