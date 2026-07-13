اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در استان سمنان، زمینه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سمیه ایجی گفت: طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی انفرادی و تجمیعی با هدف توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت در حال اجراست و تاکنون ۱۵۰ نیروگاه خورشیدی انفرادی به بهره‌برداری رسیده است.

سمیه ایجی افزود: مددجویان با دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی می‌توانند سامانه‌های خورشیدی را راه‌اندازی کنند و با اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد اشتغال، تا پایان سال زمینه درآمدزایی پایدار برای ۷۰۰ نفر از مددجویان استان فراهم خواهد شد.