قوه قضائیه عراق از کشف و توقیف ۳۷۵ کیلوگرم طلا در ادامه رسیدگی به پرونده فساد عدنان الجمیلی، وکیل پیشین وزارت نفت در امور پالایش خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این پرونده که طی سه هفته گذشته به کشف میلیارد‌ها دینار، میلیون‌ها دلار، ده‌ها ملک، خودرو‌های لوکس و مقادیر قابل توجهی طلا و جواهرات انجامید، از آن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی عراق در سال‌های اخیر یاد می‌شود.

بر اساس اعلام قاضی تحقیق دادگاه جنایات مبارزه با فساد مرکزی، ۳۵۸ کیلوگرم از این طلا‌ها با هماهنگی بغداد و اقلیم کردستان باز پس گرفته شده و ۱۷ کیلوگرم دیگر نیز در یک پرونده تحقیقاتی مرتبط کشف و توقیف شده است، این محموله برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی عراق تحویل داده شده است.

عدنان الجمیلی که حدود سه هفته پیش به اتهام فساد مالی، سوءاستفاده از موقعیت اداری و تخلفات در قرارداد‌های مرتبط با طرح‌های پالایش نفت بازداشت شد، اکنون در کانون یکی از گسترده‌ترین تحقیقات ضد فساد عراق قرار دارد.

تحقیقات دستگاه قضایی عراق در هفته‌های گذشته به کشف و توقیف ۱۲۷ میلیارد دینار عراق، ۲۴ میلیون دلار آمریکا، ده‌ها ملک، خودرو‌های متعدد و مقادیر قابل توجهی طلا و جواهرات انجامیده است.

با کشف ۳۷۵ کیلوگرم طلای جدید، حجم دارایی‌های باز پس‌گرفته شده در این پرونده، بار دیگر افزایش یافته و قوه قضائیه عراق تأکید کرده است که روند شناسایی، توقیف و استرداد اموال حاصل از فساد و همچنین تعقیب دیگر متهمان این پرونده تا بازگرداندن کامل اموال عمومی ادامه خواهد داشت.