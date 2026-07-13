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حجم آب موجود در سدهای استان اکنون ۱۳۸ میلیون متر مکعب است که تنها ۹ درصد از حجم ذخیره سدهای خراسان رضوی را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی،گفت: ذخایر آبی سدهای استان در مدت مشابه سال گذشته (۲۲ تیرماه ۱۴۰۴) به میزان ۱۲۹ میلیون متر مکعب بوده است.
محمدعلی نعمتنژاد با بیان اینکه حجم کل ذخایر سدهای خراسان رضوی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب است؛ افزود: از مهر ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۶۴ میلیون متر مکعب آب وارد سدهای خراسان رضوی شده است.
وی اضافه کرد:کسری مخزن دراز مدت آبهای زیرزمینی در استان حدود هزار میلیون متر مکعب است، همچنین از لحاظ منابع سطحی نیز در وضعیت نامناسبی قرار داریم.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی، با بیان اینکه ۷۴ درصد وسعت استان خراسان رضوی در شرایط خشک قرار دارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر از لحاظ منابع آبی در شرایط بحرانی قرار داریم، اما تلاش میشود تابستان را بدون جیرهبندی سپری کنیم.