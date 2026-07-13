استاندار کرمانشاه صبح امروزدوشنبه در راس هیاتی از مسئولان و مدیران اقتصادی و ستاد اربعین استان و همراهی نماینده مردم غرب استان، از مرز خسروی با استقبال مقامات استان دیالی عراق وارد این کشور شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، هدف سفر دکتر منوچهر حبیبی، دیدار با استاندار دیالی و چند مقام سیاسی دیگر و پیگیری توسعه تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور است.

با توجه به در پیش بودن اربعین حسینی، یکی از دستور کار‌های مهم این سفر، تسهیل تردد زائران اربعین و ارتقای خدمت‌رسانی به آنان در کشور عراق و مسیر عتبات عالیات است.

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس، معاون اقتصادی استانداری، فرماندهان فراجا و مرزبانی استان، فرمانداران کرمانشاه، قصرشیرین و گیلانغرب، مدیران کل امنیتی - انتظامی، صمت، امور اقتصادی و دارایی، دستیار استاندار در امور عراق و نماینده اتاق بازرگانی استان در این سفر استاندار کرمانشاه را همراهی می‌کنند.

پیش از این، به دعوت استاندار کرمانشاه، چندین هیئت از استان دیالی و سایر استان‌های عراق به کرمانشاه سفر کرده‌اند تا زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی و پیگیری کنند.