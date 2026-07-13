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مردم شریف، ولایتمدار و متدین بوکان در یکصد و سی و چهارمین حضور خود در تجمعات شبانه با آرمانهای والای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شریف، ولایتمدار و متدین بوکان به همراه مسئولان شهرستان باردیگر با حضور پرشور در میدان فرمانداری، انسجام و اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.
در این گردهمایی که در راستای تجدید پیمان با آرمانهای والای انقلاب اسلامی برگزار شد، حاضران با حمل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بهویژه امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب، عزم راسخ خود را در پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به تصویر کشیدند.