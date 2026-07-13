به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: ماموران آگاهی پاسگاه ورودی شهر رودبار، ۳ هزار و ۵۰۴ قوطی نوشیدنی گازدار قاچاق به ارزش بیش از ۸ میلیارد ریال را در بازرسی از یک نیسان وانت کشف و این تخلف را به شعبه تجدید نظر، ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت گزارش کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی این پرونده و نبود مجوز‌های قانونی برای حمل کالای خارجی قاچاق، جرم متهم را اثبات و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲ برابر ارزش کالای قاچاق کشف شده به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۷ میلیون ریال محکوم کرد.