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سی و سومین نمایشگاه بینالمللی صنعت شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی امروز (۲۲ تیر) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.
این نمایشگاه به همت انجمنهای صنایع شوینده، صنایع آرایشی و بهداشتی ایران و اتحادیههای فعال برگزار شده است.
شرکتهایی از چین، ترکیه، بلغارستان، فرانسه و آلمان و تایوان در این نمایشگاه حضور دارند.
نمایشگاه تا ۲۵ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ادامه دارد.