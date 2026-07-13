سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی با حضور بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی امروز (۲۲ تیر) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

افتتاح سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع شوینده و بهداشتی

افتتاح سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنایع شوینده و بهداشتی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه به همت انجمن‌های صنایع شوینده، صنایع آرایشی و بهداشتی ایران و اتحادیه‌های فعال برگزار شده است.

شرکت‌هایی از چین، ترکیه، بلغارستان، فرانسه و آلمان و تایوان در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایشگاه تا ۲۵ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ادامه دارد.