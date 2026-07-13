به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بر اساس بررسی‌ها حداقل تا پایان هفته جاری به دلیل تداوم جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و ظرفیت انتقال گردوغبار از این نواحی و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان، احتمال کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری و غبار آلود گاهی همراه با وزش باد و احتمال گردوخاک پیش بینی می‌شود.

بررسی‌ها از تداوم استقرار الگوی تابستانه و ماندگاری هوای گرم حکایت دارد.