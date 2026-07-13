

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی از ارجاع هزار و ۳۴۶ دانش‌آموز به مراکز جامع سنجش سلامت استان خبر داد و گفت: از این تعداد، فرآیند پذیرش و ارزیابی ۸۹۶ نوآموز با موفقیت انجام شده است.

ماندگار با اشاره به اینکه تمام نوآموزان معرفی‌شده مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: با فعالیت بی‌وقفه ۱۴ مرکز جامع در خراسان جنوبی، فرآیند مداخله به‌هنگام برای دانش‌آموزان دارای اختلال آغاز شده است تا زمینه برای ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیاز آنان فراهم شود.

وی افزود: دانش‌آموزانی که بر اساس نتایج ارزیابی‌های تخصصی شامل هوشی، جسمی-حرکتی، بینایی، شنوایی و رفتاری (اتیسم)، واجد شرایط تشخیص داده شوند، به مدارس استثنایی هدایت خواهند شد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: مراکز جامع سنجش سلامت خراسان جنوبی با وجود شرایط خاص، از ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز کردند و موفق به تحقق پوشش ۹۸ درصدی جامعه هدف شدند.