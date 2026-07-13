رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تأکید بر جایگاه جهانی فرش بیجار گفت: ایجاد زنجیره ارزش فرش دستباف استان کردستان با هدف ساماندهی فرآیند تولید، بازاریابی و صادرات آغاز شده و پس از تکمیل مراحل اداری، به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در جلسه کارگاه آموزشی ارتقا مهارت قالی بافان فرش دستباف با اشاره به جایگاه تاریخی و جهانی فرش بیجار اظهار داشت: شهرستان بیجار به‌حق مهد تمدن فرش دستباف ایران است و ثبت جهانی فرش بیجار افتخاری بزرگ برای استان کردستان و کشور به شمار می‌رود که باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بهره‌برداری شود.

عزیز محمدزاده با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین رویکردهای مرکز ملی فرش ایران در وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه خلاقیت و نوآوری در بازار فرش دستباف است، افزود: این ظرفیت به‌صورت ملموس در میان بافندگان بیجاری دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در حوزه چله‌کشی، طراحی نقشه و اجرای طرح‌های متنوع، خلاقیت و مهارت کم‌نظیری از خود به نمایش گذاشته‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناخت ذائقه و نیاز مشتریان داخلی و خارجی، تصریح کرد: برای حفظ جایگاه فرش دستباف در بازارهای رقابتی، آموزش مستمر فعالان این حوزه ضروری است و این مسیر هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: در همین راستا، توسعه آموزش‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان بیجار در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این آموزش‌ها در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش یابد.

محمدزاده با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت فرش دستباف استان گفت: یکی از خلأهای اساسی در کردستان، نبود زنجیره ارزش فرش دستباف است؛ موضوعی که موجب شده بافندگان، تولیدکنندگان و حتی مشتریان با مشکلات متعددی مواجه باشند.

وی در ادامه گفت: ایجاد زنجیره ارزش فرش دستباف استان کردستان آغاز و بخش عمده اقدامات آن انجام شده و تنها برخی مراحل اداری باقی مانده که پس از طی شدن آن، این طرح عملیاتی خواهد شد.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این زنجیره تمامی مراحل از تأمین مواد اولیه، طراحی، تولید و آموزش تا بازاریابی، صادرات و فروش را در بر می‌گیرد و می‌تواند بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه را برطرف کند.

محمدزاده با بیان اینکه توسعه بازاریابی صادراتی از اولویت‌های این حوزه است، اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌ها، اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین در صنعت فرش از برنامه‌های آینده است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، زمینه رونق هرچه بیشتر فرش دستباف استان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مطالبات بافندگان در حوزه بیمه یادآور شد: پیگیری بیمه قالیبافان از مسائل مهمی است که در سطح ملی دنبال می‌شود و انتظار می‌رود با حمایت دستگاه‌های مسئول، دغدغه فعالان این عرصه برطرف شود.

رئیس اداره فرش اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در پایان با تأکید بر لزوم معرفی هرچه بیشتر برند جهانی فرش بیجار، پیشنهاد کرد: ورودی‌های شهرستان بیجار با المان‌های فرش بیجار مزین شود تا این هنر اصیل و هویت فرهنگی منطقه بیش از پیش در معرض دید گردشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد و جایگاه جهانی فرش بیجار به شکلی شایسته معرفی شود.