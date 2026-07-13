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مجلس بزرگداشت شهادت آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای با حضور جمعی از علما و ارادتمندان اهلبیت (ع) در مسجد کوثر اهلبیت (ع) استانبول برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجلس بزرگداشت آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای در مسجد کوثر اهلبیت (ع) استانبول برگزار شد و در آن، شخصیت علمی، انقلابی و تمدنساز این رهبر شهید مورد تبیین قرار گرفت.
در این مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن، رئیس مجمع علمای اهلبیت (ع) ترکیه، قدیر آکاراس، به ایراد سخن پرداخت.
وی با تبیین رابطه میان «حق» و «عدالت»، تأکید کرد این دو مفهوم هرگز از یکدیگر جدا نیستند و آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای تجسم عملی این دو ارزش بود.
آکاراس با بیان اینکه صاحبان قدرت گاه گرفتار غرور و مستی قدرت میشوند، افزود: دعوتکنندگان به حق، تنها دیگران را به این مسیر فرا نمیخوانند، بلکه خود نیز به آنچه میگویند عمل میکنند و در طول تاریخ، شمار چنین انسانهایی اندک بوده است؛ حقیقتی که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است.
وی تصریح کرد: امام شهید سید علی خامنهای به همه آنچه میگفت، شخصاً عمل میکرد و همواره بر این باور بود که «جانم را فدا میکنم، اما از هدفم دست نمیکشم.»
رئیس مجمع علمای اهلبیت (ع) ترکیه با اشاره به اینکه گذر زمان، ابعاد شخصیت این رهبر شهید را بیش از پیش آشکار خواهد کرد، اظهار داشت: هرچه زمان بگذرد، بهتر خواهیم فهمید که اینگونه شخصیتها تا چه اندازه بر مسیر حق استوار بودند.
آکاراس در ادامه، به ویژگیهای علمی، فرهنگی و سیاسی آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای پرداخت و او را خطیبی توانا، برخوردار از مهارتی کمنظیر در برقراری ارتباط با مخاطبان، اندیشمندی انقلابی و پیشگام در مسیر شکلگیری تمدن نوین اسلامی توصیف کرد.
وی همچنین با اشاره به تسلط رهبر شهید بر ادبیات، قرآن کریم و سیاست، خاطرنشان کرد شناخت دقیق دشمن، یکی از ارکان اساسی اندیشه سیاسی ایشان به شمار میرفت.
در پایان این مراسم نیز علی توران، از علمای اهلبیت (ع)، با قرائت مرثیه، یاد و خاطره آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای را گرامی داشت.