رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد، پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» را اقدامی مؤثر برای حفاظت از سلامت جامعه، امنیت غذایی و پاسداری از محیط زیست و میراث ارزشمند یزد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمدهادی فرحزادی با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست در کنار صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی این استان گفت: یزد را به عنوان شهر بادگیرها، قنات‌ها و بنا‌های خشتی می‌شناسیم، اما حفظ این میراث تنها به نگهداری از کالبد تاریخی آن محدود نمی‌شود؛ بلکه محیط زیست سالم و پاکیزه نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و سلامت این شهر تاریخی به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز محیط زیست یزد زیر هجوم خاموش و بی‌امان پلاستیک‌ها قرار گرفته و این موضوع به تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان و سیمای پاکیزه شهر تبدیل شده است. مصرف بی‌رویه ظروف یکبارمصرف در منازل، اماکن عمومی و حتی مراسم‌های رسمی، زنگ خطری برای سلامت جامعه و آینده محیط زیست استان است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد ادامه داد: هر ظرف یکبار مصرفی که وارد چرخه مصرف می‌شود، علاوه بر افزایش بار مدیریت پسماند، تهدیدی برای زنجیره غذایی و سلامت نسل‌های آینده به شمار می‌آید. از همین رو، پویش «یکشنبه‌های بدون پلاستیک» تنها یک شعار محیط زیستی نیست، بلکه ضرورتی برای سلامت و امنیت غذایی استان است.

فرحزادی با دعوت از مردم برای بازنگری در الگو‌های مصرف روزمره، تصریح کرد: این هفته فرصتی است تا با نگاهی مسئولانه، از مصرف‌گرایی افراطی فاصله بگیریم و با اقداماتی ساده، اما اثرگذار، در مسیر حفاظت از محیط زیست گام برداریم. استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیک، بهره‌گیری از ظروف چندبارمصرف شیشه‌ای و سرامیکی، همراه داشتن قمقمه و لیوان شخصی و بازگشت به ساده‌زیستی اصیل ایرانی، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش مصرف پلاستیک کمک کند.

وی اظهار داشت: این تغییرات صرفاً یک انتخاب شخصی نیست، بلکه وظیفه‌ای اجتماعی برای پاسداری از این سرزمین ارزشمند و میراث‌دار است. صیانت از سلامت جامعه از درون خانه‌ها و با اصلاح الگو‌های مصرف آغاز می‌شود.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد با اشاره به نقش گروه‌های مختلف اجتماعی در موفقیت این پویش گفت: از خانواده‌ها، اصناف، رستوران‌داران و دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با پیوستن به پویش «نه به پلاستیک»، این فرهنگ را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. توسعه پایدار یزد بدون همراهی مردم و بدون اصلاح شیوه‌های مصرف، دست‌یافتنی نخواهد بود.

فرحزادی افزود: از عموم مردم فهیم استان یزد دعوت می‌کنم با همتی جمعی و تصمیم‌هایی آگاهانه، از مصرف ظروف یکبارمصرف آسیب‌زا پرهیز کرده و برای ساختن یزدی پاک، سالم و ماندگار، نقش‌آفرین باشند؛ چرا که آینده این استان در گرو انتخاب‌های امروز ما برای حفاظت از محیط زیست است.