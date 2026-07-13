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معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برای شفافسازی در بازار سرمایه در خرداد امسال، ۴ هزار و ۱۴۱ تذکر سیستمی ارسال کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، از میان ۴ هزار و ۱۴۱ تذکر سیستمی، بیشترین تذکر درباره ایفا نشدن تعهدات بازارگردانی با ۱۲۷۹، ایجاد فشارخرید یا فروش با ۸۱۴، ایجاد_حذف نامتعارف با ۶۱۹، ورود سفارش با اعتبار روز پس از ساعت ۱۲.۳۰ با ۳۳۶، ظن الگوریتم با ۲۰۴ و رنج منفی با ۱۴۰ تذکر بوده است.
دادههای آماری نشان میدهد در خرداد امسال تعداد کل محدودیتهای دسترسی در بازار اوراق بهادار ۹۶ مورد بوده است که ۳۲ مورد به ظن دستکاری قیمتی، ۲۴ مورد مربوط به معاملات چرخشی یا هماهنگ، ۲۰ مورد به ایجاد فشار خرید یا فروش، ۱۱ مورد به ایجاد/حذف نامتعارف و ۴ مورد به پوشش مظنههای برتر ارتباط داشته است.
همچنین در این بازه زمانی ۲ نماد به دلایل نظارتی متوقف یا تعلیق شدند.
افزون براین در خرداد امسال ۲۳ تذکر اداری، ۳ گزارش تخلف و ۳۵ شکایت مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشهای آماری حاکی از آن است که در خرداد امسال، برخی معاملهگران در بورسهای کالا و انرژی، ۷۹ تذکر دریافت کردند که بیشترین تذکرها درباره ثبت و حذف نامتعارف سفارش با ۲۶ مورد، ارسال قیمتهای نامتناسب با شرایط بازار با ۹ مورد، شوک قیمتی با ۸ مورد و تخلفات مرتبط با بازارگردانی با ۸ مورد بوده است.
بر اساس این گزارش، تعداد کل محدودیتهای دسترسی در بورسهای کالایی، در خرداد امسال ۱۳ مورد بوده که ۹ مورد به ثبت و حذف نامتعارف سفارش و ۴ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ اختصاص داشته است.