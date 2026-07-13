به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان،سرپرست گمرکات استان گلستان گفت: درآمد گمرکات استان گلستان درسه ماه امسال به ۴هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال رسیده که ۲۹۵ درصدبیشتر از مدت شابه پارسال است.



بختیار رحمانی‌پورافزود :در سه ماه اول امسال بیش از ۱۹۲ هزار تن کالا به ارزش حدود ۸۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان گلستان صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ، از نظر ارزش دلاری ۱۵ درصد کاهش و از نظر وزن ۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مهم‌ترین اقلام صادراتی استان شامل پنیر ، پسته، نئوپان ملامینه ، میله های آهنی یا فولادی، ید ،آب که به آن قند و شیرین کننده افزوده شده باشد بوده که عمدتاً به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

رحمانی پور گفت :در این بازه زمانی، ۲۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۸ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش دلاری ۲۱ درصد افزايش واز لحاظ وزنی ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد که شامل دستگاه نورد گرم اتوماتیک میلگرد ، روغن خام سویا ، سایر دانه سویا بوده که از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد کشور شده است.

وی همچنین درخصوص ترانزیت خارجی گفت: در این مدت ۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۲ میلیون دلار از طریق گمرک مرزی اینچه‌برون ترانزیت شد که در مقایسه بامدت مشابه پارسال، از نظر وزنی ۶ درصد و از نظر ارزش ارزی ۱۶ درصد کاهش داشته است.