وزیر نفت از پیشرفت مذاکرات تجارت گاز بین ایران و روسیه و مطالبه تهران از مسکو برای شتاب‌بخشی به روند اجرای آن خبر داد و گفت: درباره بندهای اصلی این قرارداد توافق شده و تنها دو بند باقی مانده است که به مذاکرات تکمیلی نیاز دارد و امیدواریم در آینده نزدیک نهایی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد امروز (دوشنبه، ۲۲ تیر) در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه، با اشاره به برگزاری این نشست در ادامه رایزنی‌های پیشین دو طرف گفت: در این دیدار، روند اجرای تفاهم‌های حاصل‌شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه که بهمن پارسال برگزار شد، بررسی و پیشرفت اجرای ۱۴۶ بند مورد توافق دو کشور ارزیابی شد.

وی افزود: در این نشست، موانع موجود بر سر راه اجرای تفاهم‌ها بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع آنها جمع‌بندی و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرای تصمیم‌های اتخاذشده انجام شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه توسعه همکاری‌های انرژی از مهم‌ترین محور‌های مذاکرات بود، تصریح کرد: موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های روس در میدان‌های نفت و گاز ایران بررسی و درباره برخی مشکلات موجود، راه‌حل‌هایی تدوین شد که اجرای آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نفت تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل این نشست، تجارت گاز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بود؛ موضوعی که مذاکرات آن طی ماه‌های گذشته پیشرفتی قابل توجه داشته است.

وی با اشاره به مطالبه تهران از مسکو برای شتاب‌بخشی به امضای قرارداد نهایی تجارت گاز بین دو کشور گفت: درباره بند‌های اصلی این قرارداد توافق شده و تنها دو بند باقی مانده است که به مذاکرات تکمیلی نیاز دارد و امیدواریم در آینده نزدیک نهایی شود.

اجرای توافق‌های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه شتاب می‌گیرد

در حاشیه این دیدار سرگئی تیسیلیوف با اشاره به روابط نزدیک و مستمر دو طرف بیان کرد: با وزیر نفت ایران به‌طور منظم نشست داریم و روابط کاری بسیار مثبتی بین دو کشور برقرار است.

وی افزود: در این نشست، روند اجرای توافق‌های حاصل‌شده در نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه که در ماه فوریه (۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) در تهران برگزار شد، بررسی و گزارش نمایندگان شرکت‌های دو کشور ارائه و درباره هریک از مسائل، تصمیم‌های مهمی اتخاذ شد.

وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه همچنین توافق کردیم همه مسائل و پرسش‌های شرکت‌های ایرانی و روسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و حل‌وفصل شود، تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک وزیر نفت ایران به مسکو سفر کند تا روند همکاری‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

تیسیلیوف با تأکید بر رضایت دو طرف از روند همکاری‌ها گفت: با وجود همه اتفاق‌ها و شرایط ویژه‌ای که طی ماه‌های اخیر رخ داده است، امروز تصمیمی مشترک گرفتیم و از نتایج فعالیت شرکت‌های دو کشور ابراز رضایت کردیم.

آسیب به زیرساخت‌های انرژی روسیه

وی درباره آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های انرژی روسیه نیز بیان کرد: همان‌گونه که اشاره شد، برخی زیرساخت‌های انرژی و به‌ویژه تأسیسات پالایشی روسیه برخلاف کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی هدف حمله قرار گرفته‌اند، اما اکنون با اتکا به توان داخلی تلاش می‌کنیم نیاز بازار به بنزین را به‌طور کامل تأمین کنیم و همه نیازهای مردم روسیه برآورده شود.