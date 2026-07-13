وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: تغییری در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی ایجاد نشده است و طبق برنامه اعلام‌شده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی، در حاشیه آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه تغییری در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی ایجاد نشده است، گفت: آزمون‌های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری، آزمون‌های مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری و کنکور سراسری نیز در اواخر مرداد برگزار خواهد شد.

سیمایی درباره تغییر احتمالی در نحوه برگزاری آزمون‌های دانشگاهی گفت: در تصمیمات اعلام‌شده هیچ تغییری ایجاد نشده است. بر اساس نظر کارشناسی، آزمون‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و آزمون‌های مقطع کارشناسی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی درباره زمان برگزاری آزمون سراسری نیز افزود: زمان برگزاری کنکور از قبل اعلام شده بود و بر همان اساس عمل می‌کنیم. مقرر شده است آزمون سراسری ۲۰ روز تا یک ماه پس از پایان آزمون‌های نهایی آموزش و پرورش برگزار شود و با توجه به برنامه اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، کنکور سراسری در اواخر مرداد برگزار خواهد شد.