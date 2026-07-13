بر اساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵، تالار حراج همزمان شاهد عرضه معادل ۱۳۸ هزار و ۵۳۶ تن محصولات متنوع فولادی است تا پاسخگوی بخش عمده‌ای از تقاضای تولیدکنندگان زنجیره ارزش فولاد باشد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ عرضه گسترده بیش از ۱۳۸ هزار تن انواع محصولات فولادی شامل شمش بلوم و ورق‌های گرم و رنگی در تالار حراج همزمان بورس کالای ایران، بستر مناسبی را برای تقویت زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی و رونق هرچه بیشتر معاملات این حوزه در نخستین روز‌های هفته فراهم آورده است.

بر پایه جزئیات این گزارش، بخش عمده عرضه امروز به شمش بلوم اختصاص دارد؛ به طوری که ۱۲۴ هزار و ۷۵۰ تن از این محصول کلیدی با قیمت پایه ۵۶۸ هزار و ۶۱۶ ریال روانه رینگ معاملاتی شده است.

علاوه بر این، در راستای پوشش نیاز‌های صنایع تولیدی ورق، ۱۰ هزار و ۷۸۶ تن ورق گرم B با قیمت پایه ۷۶۵ هزار ریال در دسترس خریداران و متقاضیان قرار گرفته است.

همچنین زنجیره عرضه محصولات ارزش‌افزوده فولادی در بورس کالا با عرضه ۳ هزار تن ورق رنگی با قیمت پایه یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۴۹۹ ریال تکمیل می‌شود.