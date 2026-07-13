در راستای ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه و توسعه خدمات به مصرف کنندگان و ارتقای نظام کنترل کیفیت و تضمین اصالت فرآورده‌های غذایی، شناسایی تقلب در فرآورده‌های لبنی مبتنی بر فناوری‌های مولکولی و آزمون‌های ژنتیکی (DNA) در آزمایشگاه غذا و داروی اردبیل راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، وحید طایفی مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و دارو اظهار داشتند این روش با بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته زیست‌مولکولی، امکان شناسایی منشأ گونه‌ای شیر و فرآورده‌های لبنی از جمله پنیر و شیر را با دقت و حساسیت بالا فراهم می‌کند. بر این اساس، اصالت محصولات از نظر استفاده از شیر گاو، گوسفند، بز و سایر گونه‌های دامی قابل ارزیابی بوده و هرگونه اختلاط غیرمجاز، جانشینی گونه‌های دامی یا مغایرت با اطلاعات درج‌شده روی برچسب محصول از طریق بررسی DNA قابل تشخیص است.

وی افزود: استفاده از این فناوری، علاوه بر افزایش دقت در شناسایی تقلب، ابزاری مؤثر برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، صیانت از تولیدکنندگان متعهد، اجرای الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی و تقویت نظام نظارت بر زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی محسوب می‌شود.

طایفی گفت: راه‌اندازی این روش، ظرفیت جدیدی را برای ارائه خدمات تخصصی به تولیدکنندگان، صنایع لبنی، دستگاه‌های نظارتی، مراکز تحقیقاتی و مراجع قضایی فراهم کرده و امکان بررسی علمی و مستند اصالت فرآورده‌های لبنی را بر اساس آزمون‌های معتبر ژنتیکی مهیا ساخته است.

این اقدام، گامی مهم در ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی، افزایش شفافیت در بازار و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود و زمینه را برای بهبود کیفیت محصولات لبنی و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی فراهم می‌کند.