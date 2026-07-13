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استمرار اجتماعات شبانه مردمی در سراسر کشور

تداوم حضور ملت بصیر در صد و سی و چهارمین شب از اجتماعات شبانه در میادین و خیابان‌ها و تاکید مردم بر اتحاد، همبستگی و بصریت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۲- ۱۰:۴۲
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و همددلی ، اقتدار ملت ایران
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