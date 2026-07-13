به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد بن موسی خوارزمی (زاده حدود سال ۷۸۰ میلادی و درگذشته ۸۵۰ میلادی) ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف، جغرافی‌دان و مورخ شهیر ایرانی در دوره عباسیان است. او در حدود سال ۷۸۰ میلادی (قبل از ۱۸۵ قمری) در خوارزم زاده شد. شهرت علمی او مربوط به کارهایی است که در ریاضیات، به‌ویژه در رشته جبر، انجام داده است؛ به‌طوری‌که هیچ‌یک از ریاضیدانان سده های میانه مانند او در ریاضی تأثیر نداشته‌اند و او را «پدر جبر» نامیده‌اند. جرج سارتن، مورخ مشهور علم، در طبقه‌بندی سده‌ای کتاب خود مقدمه‌ای بر تاریخ علم، سده نهم میلادی را «عصر خوارزمی» می‌نامد. منصوره شریف‌زاده، زندگی این دانشمند بزرگ را در کتابی به نام «خوارزمی» از مجموعه «فرزانگان» که در انتشارات مدرسه منتشر شده است، روایت می‌کند.

در معرفی این کتاب از سوی انتشارات مدرسه آمده است:

«نسل جوان، نوجو و آرمانگراست و در مراحل متفاوت زندگی، نمونه‌هایی می‌طلبد تا با استفاده از راه و رسم آنان در فراز و نشیب زندگی استوارتر گام بردارد. بنابراین، انتشارات مدرسه زیر نظر شورای کارشناسی دفتر انتشارات کمک‌آموزشی با کمک جمعی از نویسندگان اهل فن، مجموعه‌ای را تحت عنوان «فرزانگان» منتشر کرده است که در آن به بررسی زندگینامه، افکار و اندیشه‌های نامداران و مشاهیر صد سال اخیر ایران اسلامی پرداخته است. آشناکردن نسل جوان و نوجوان با زندگی پرفروغ چهره‌های درخشان عصر حاضر است؛ چهره‌هایی که هر یک در روزگاری، عطر و بوی خاصی را در فضای میهن پراکنده‌اند و در پُربار کردن فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقش بسزایی داشته‌اند. امید است که این مجموعه، همچون قطره‌های باران، روح تشنه نسل نوجوان و جوان امروز را سیراب کند و با بهره‌گیری از شعله شمع وجود این بزرگان، آنان را به دنیای امید و روشنی رهنموم گردد. اما آنچه در این مجموعه آمده، تنها بخشی از زندگی و آثار مفاخر ایران اسلامی است.».

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

«یعقوب، محمد را به کتابخانه‌ی بیت‌الحکمت برد. کتابخانه، تالار وسیعی بود که دورتا دور آن قفسه‌های کتاب با کتاب‌های قطور قرار داشت. بالای آن تابلوی از جنس فرش نصب شده بود که تصویر حضرت رسول (ص) را با هاله‌ی گرد آبی کم‌رنگی در پشت سر و قرآنی در دست نشان می‌داد…».

گفتنی است، انتشارات مدرسه، کتاب «خوارزمی»، از مجموعه «فرزانگان» را به قلم منصوره شریف‌زاده در ۹۲ صفحه منتشر کرده است. همچنین آوانامه با همکاری انتشارات مدرسه، کتاب صوتی «خوارزمی» را از مجموعه کتاب‌های فرزانگان برای علاقه‌مندان به زندگی بزرگان این سرزمین با صدای حامد حشمتی در مدت ۱ ساعت و ۴۳ دقیقه تولید و منتشر کرده است.

۲۲ تیرماه، روز ولادت محمد بن موسی خوارزمی است که به عنوان «روز فناوری اطلاعات» نامگذاری شده است.