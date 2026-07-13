نایب رئیس اول فدراسیون با حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ساحلی، ضمن دیدار با اعضای کادر فنی و بازیکنان، در خصوص برنامه‌های پیش‌رو، با ملی‌پوشان به گفت‌و‌گو پرداخت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی محمدنبی، نایب رئیس اول فدراسیون، امروز با حضور در پک، از نزدیک در جریان آخرین روند آماده‌سازی ملی‌پوشان ساحلی قرار گرفت.

در این بازدید، محمدنبی دقایقی با اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی به گفت‌و‌گو پرداخت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و تمرینات مستمر ملی‌پوشان، بر اهمیت حفظ نظم، همدلی و آمادگی کامل برای حضور موفق در رویداد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند فوتبال ساحلی ایران در سطح آسیا و جهان، اظهار داشت که فدراسیون فوتبال با تمام توان از برنامه‌های تیم ملی حمایت خواهد کرد و امیدوار است ملی‌پوشان با تداوم تلاش، تمرکز و انسجام، افتخارات بیشتری را برای فوتبال ایران رقم بزنند.

در ادامه این دیدار، اعضای کادر فنی نیز گزارشی از روند برگزاری اردو، وضعیت آمادگی بازیکنان و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه تمرینات ارائه کردند.

محمدنبی همچنین برای کادر فنی و ملی‌پوشان در مسیر آماده‌سازی و حضور در مسابقات پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی این روز‌ها تمرینات خود را در مرکز ملی فوتبال با هدف افزایش آمادگی فنی، تاکتیکی و جسمانی دنبال می‌کند و کادر فنی در تلاش است تا با ارزیابی مستمر بازیکنان، تیمی آماده و منسجم را برای رقابت‌های آینده مهیا کند.