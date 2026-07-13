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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از هدف گذاری ایجاد ۲ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی ویژه مددجویان این نهاد در سال جاری خبر داد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: ایجاد دو هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان و خانواده این قشر هدف گذاری شده و برای تحقق این اشتغال بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع قانون بودجه و منابع داخلی امداد اعتبار در نظر گرفته شده است.
عرب افزود: ایجاد نیروگاههای خورشیدی انفرادی و تجمیعی برای کمک به رفع ناترازی انرژی و ارتقای معیشت مددجویان به دلیل ریسک پایین و سازگاری با شرایط تعداد زیادی از مددجویان و همچنین شرایط جغرافیایی منطقه مورد توجه این نهاد است.
به گفته وی پرداخت مشوق به مشاغل نوین و کمک به تولید نمونه اولیه و ثبت اختراع نیز برای حمایت از مشاغل نوین در نظر گرفته شده است.
عرب افزود: پارسال هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی به این نهاد ابلاغ شد که با پیگیریهای انجام شده ۲ هزار و ۲۳۸ فرصت شغلی جدید برای مددجویان ایجاد شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی افزود: ۴۱۴ فقره تسهیلات برای کمک به تکمیل و احیای طرحهای قبلی پرداخت شده که با احتساب این موارد کل برنامه ابلاغی استان محقق شده است.