جشنواره تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش، از امروز به مدت ۵ روز در نمایشگاه بین‌المللی قزوین برپاست.

به گزارش خبرنگار صداوسیمای مرکز قزوین ، در این نمایشگاه، مجموعه‌ای متنوع و نفیس از فرش‌های دستباف اصیل و تابلوفرش‌های هنری، شامل جدیدترین آثار هنرمندان و بافندگان برجسته تبریز و سایر نقاط کشور، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

این رویداد با هدف معرفی هنر اصیل ایرانی و فراهم آوردن بستری مناسب برای عرضه محصولات باکیفیت به علاقه‌مندان برگزار می‌شود. بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با ظرافت‌ها و تکنیک‌های بافت فرش، می‌توانند از شرایط ویژه و تسهیلات خرید در طول مدت برگزاری جشنواره بهره‌مند شوند.

نمایشگاه در طول مدت برگزاری، در ساعات ۱۷ تا ۲۲ دایر است.