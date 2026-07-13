جشنواره تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش در نمایشگاه بینالمللی قزوین
جشنواره تخصصی فرش دستباف و تابلوفرش، از امروز به مدت ۵ روز در نمایشگاه بینالمللی قزوین برپاست.
به گزارش خبرنگار صداوسیمای مرکز قزوین
، در این نمایشگاه، مجموعهای متنوع و نفیس از فرشهای دستباف اصیل و تابلوفرشهای هنری، شامل جدیدترین آثار هنرمندان و بافندگان برجسته تبریز و سایر نقاط کشور، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
این رویداد با هدف معرفی هنر اصیل ایرانی و فراهم آوردن بستری مناسب برای عرضه محصولات باکیفیت به علاقهمندان برگزار میشود. بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با ظرافتها و تکنیکهای بافت فرش، میتوانند از شرایط ویژه و تسهیلات خرید در طول مدت برگزاری جشنواره بهرهمند شوند.
نمایشگاه در طول مدت برگزاری، در ساعات ۱۷ تا ۲۲ دایر است.